Pordenone, Tesser: "Contro il Chievo avremo ancora tante assenze". I convocati

“Avremo ancora tante assenze, ma dovremo tirar fuori il meglio da chi abbiamo, non ci siamo mai piani addosso e non lo faremo neanche sta volta” con queste parole Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, ha analizzato in conferenza stampa le disponibilità in vista della gara di domani contro il Chievo.

In seguito, attraverso i propri canali ufficiali il Pordenone arriva la distinta con i convocati per la gara contro il clivensi:

Portieri: Bindi, Passador, Perisan

Difensori: Berra, Camporese, Chrzanowski, Foschiani, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Biondi, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Scavone, Zammarini

Attaccanti: Banse, Ciurria, Morra, Musiolik, Secli