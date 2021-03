Pordenone, Tesser: "Amarezza per il pari con l'Ascoli. Chievo? Serve grande prestazione"

In vista della sfida contro il Chievo il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha parlato in conferenza stampa chiedendo ai suoi una grande prestazione per battere i veneti: “A Verona servirà una grossa prestazione, piena di carattere e temperamento, tenendo sempre bene il campo. Contro una formazione importante del campionato, una di quelle che più mi ha impressionato all’andata. Con l'Ascoli potevamo gestire meglio il vantaggio dopo aver giocato e controllato bene nel primo tempo. C’è amarezza per non aver vinto, ma è un punto che muove la classifica e dà fiducia. - continua Tesser come si legge sul sito dei neroverdi – Avremo ancora tante assenze, ma dovremo tirar fuori il meglio da chi abbiamo, non ci siamo mai piani addosso e non lo faremo neanche sta volta. Musiolik gol all’andata e un assist con l’Ascoli? Sebastian viene da un altro calcio, si deve calare sempre più e meglio nel nostro. Ha delle qualità importanti e noi facciamo molto affidamento su di lui”.