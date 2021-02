Pordenone, Tesser: "Passo indietro, il Cittadella ha meritato. Negati due rigori evidenti"

È un Attilio Tesser visibilmente amareggiato dopo la sconfitta interna patita ai danni del Cittadella. L'allenatore del Pordenone si è così espresso a fine partita: "Passo indietro rispetto alla prestazione di Ferrara. Il Cittadella ha meritato la vittoria e ha fatto meglio di noi. Siamo arrivati sempre secondi sui palloni, non siamo stati capaci di giocare nella loro metà campo e abbiamo subito sempre la loro pressione. Qualcosina ci è stato tolto dal punto di vista degli episodi: ci sono stati negati due rigori clamorosi, uno netto su Biondi e uno impossibile da non dare su Ciurria nella ripresa, era solo davanti al portiere. Situazioni così evidenti non devono sfuggire, poi due in una partita sono davvero troppi".

Sull'espulsione

"Stavo protestando ma credo sia un'espulsione sbagliata. Ho chiesto agli avversari di comportarsi bene, qualche dirigente dovrebbe insegnare l’educazione alle persone che siedono in panchina".