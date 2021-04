Pres. Lecce: "Se vittorie di fila record straordinario. La Serie A? Cammino ancora lungo"

Ospite delle colonne de Il Nuovo Quotidiano di Puglia Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce ha commentato la vittoria sul Pisa di ieri, la sesta consecutiva per la formazione di Eugenio Corini: “È un record che ha un valore straordinario. Mettere insieme una striscia di questa portata, eccezionale in un torneo fra i più duri ed equilibrati, con le partite spesso ravvicinate, giocate a distanza di tre giorni è davvero qualcosa di grande che premia il lavoro di tutti, la disponibilità a lottare sempre ed a sacrificarsi come è accaduto anche sul campo del Pisa”.

Il numero uno dei Salentini ha poi parlato della corsa alla promozione diretta in Serie A: “Mancano sei gare alla fine, il campionato è ancora lungo, dobbiamo cercare di recuperare le energie che ci servono per affrontare un grande avversario come la SPAL”.