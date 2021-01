Pres. Pescara: "Prenderemo un centrale e un attaccante. Machin? Accordo in trenta secondi"

In occasione della presentazione del Pescara College il presidente biancoazzurro Daniele Sebastiani ha parlato in conferenza stampa delle prossime mosse di mercato: “Con Galliani ci abbiamo messo trenta secondi a trovare l’accordo per il ritorno di Machin. Ora ci serve una punta nonostante Asencio sia vicino al rientro, e un difensore centrale. Ceravolo è uno dei nomi, ma non è detto che prenderemo lui, non dobbiamo farci prendere dall’ansia.La Gumina? Difficile possa muoversi da Genoa. Dietro invece vogliamo un giocatore pronto, adatto alla categoria, ma senza farne uscire uno di quelli che già abbiamo. Quindi niente scambi”.