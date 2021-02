Prima visita di Berlusconi a Monzello: "Adesso è più funzionale per le nostre squadre"

vedi letture

Prima visita del patron del Monza, Silvio Berlusconi, oggi al centro sportivo della squadra cadetta a Monzello. Il presidente, alla vigilia dello scontro diretto con il Chievo, si è complimentato con la squadra per i risultati si qui raggiunti e per il calcio espresso: "Monzello lo conoscevo - ha sottolineato Berlusconi - lo avevo già visto. Abbiamo attuato molti lavori, adesso è più funzionale per le nostre squadre, anche per le giovanili. Manca solo un po' di verde, ma abbiamo deciso di recintare i campi piantando nuovi alberi che crescendo faranno sì che si possa giocare ancora meglio".