Rao show: doppietta e Bari trascinato, "Sto raccogliendo ciò che ho seminato"

Prestazione da protagonista per Emanuele Rao, grande mattatore nel successo del Bari per 4-1 contro la Reggiana nel campionato di Serie B. Il fantasista biancorosso ha firmato una splendida doppietta, risultando decisivo nel largo successo della sua squadra.

Al termine della partita Rao ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza di dare continuità ai risultati: "Adesso è molto importante rimanere su questa linea. Andiamo a giocare a Frosinone Calcio per cercare di fare più punti possibili. Sto raccogliendo quello che ho seminato: è il mio primo anno in Serie B, oggi sono senza parole. Mi aspetto comunque di migliorare ancora tanto. Ho fiducia e vado in campo tranquillo".

Il trequartista ha poi parlato del rapporto con il suo allenatore Moreno Longo: "Mi lascia molto spensierato, anche se mi martella quando vede che abbasso l’attenzione. In campo però mi dà serenità e questo mi aiuta. Con la continuità dei minuti sto acquisendo fiducia e mi stanno uscendo giocate che non pensavo di poter fare".

Infine Rao ha commentato anche il minor spazio avuto all’inizio della stagione: "Se fosse toccato a me scegliere, mi sarei fatto giocare sempre. Ma queste sono decisioni che spettano agli allenatori", ha concluso il giovane calciatore.