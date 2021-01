Reggiana, Alvini: "Non ingigantiamo i problemi: a Cittadella faremo del nostro meglio"

vedi letture

Vigilia di gara in casa Reggiana, con la formazione emiliana che domani sarà impegnata nel match contro il Cittadella, recupero della 5^ giornata del campionato.

Sul confronto ecco il pensiero di mister Massimiliano Alvini: "Stiamo attraversando un momento dovuto a una serie di situazioni che hanno portato risultati negativi, ma non vorrei ingigantire la situazione e rendere le cose ancora più difficili di quanto non lo siano. Ingigantire il momento non serve, sono certo che stiamo trovando delle soluzioni per migliorare. L'importante qua è essere chiari, come io lo sono sempre stata: sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ma di questo deve esserne cosciente anche l'ambiente. Che deve anche notare però del fatto che la squadra sta dando tutto, siamo in corsa fin dal 7 maggio per l'obiettivo, che è la salvezza: che quest'anno vale più della vittoria del campionato".

Andando poi alla squadra: "Tristi? Assolutamente no, siamo forse meno aggressivi, ma giocando ogni tre giorni dal 12 dicembre è normale, fisiologico, succede anche all'Atalanta, ma non vedo affatto tristezza o negatività. Qua stiamo facendo tutto il necessario per fare il massimo per portare la Reggiana verso l'obiettivo, siamo tutti in sincronia con il momento, io in primis: ho chiaro in testa quello che è il percorso da fare, e non è certo questo momento che mi toglierà certezze. Convocati? Non ci sono Costa, che ne avrà per un paio di settimane, Marcos, forse Rossi e Mazzocchi e vedremo stasera se recuperiamo Ajeti, anche se sarà dura. Vedremo poi se porteremo a disposizione Rozzio, ma sarà lo staff a decidere, in più c'è da valutare un giocatore importante uscito malconcio dalla gara di Pordenone: siamo circa 7 in dubbio. Ovviamente però questo non deve essere un alibi, anche se le assenze di giocatori che fanno l'ossatura di un organico si sente, per quanto poi siano stati sostituiti egregiamente da chi è sceso in campo. La squadra può fare il percorso che sta facendo: se domani usciamo con un risultato positivo dal confronto del Cittadella siamo salvi, non abbiamo neppure giocato la gara di Salerno. Ecco perché non dobbiamo ingigantire le cose".

Viene poi chiesto al mister se in questo periodo di mercato si è parlato anche di rinnovo: "Al presidente voglio fare i complimenti, è motivo di soddisfazione vederlo nel consiglio di Lega B. Per il resto... io sono disponibile a rinnovare, anche domani, ho solo la testa qui, il mio obiettivo è salvare la Reggiana e poi programmare in due anni traguardi più importanti. Ma quest'anno sarei presuntuoso se ponessi l'accento su risultati che vanno oltre quello che è l'obiettivo. Comunque qua c'è un ambiente straordinario, e il più grande merito va a Tosi. Mercato? Ci pensa lui, io ho dato indicazioni: già nel mercato estivo le cose sono state fatte davvero molto bene, quindi io ora penso solo al campo".