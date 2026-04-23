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Reggiana, Vittorio Cattani si dimette dal ruolo di vicepresidente e direttore generale
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L’AC Reggiana 1919 comunica che il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni da Vice Presidente e Direttore Generale di Vittorio Cattani.
Al dirigente va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto in queste sette stagioni in granata.
Le deleghe operative sono state assunte dal Vice Presidente Giuseppe Fico, a garanzia della continuità aziendale in questo finale di stagione.
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