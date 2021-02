Reggina, Baroni: "Menez out per scelta tecnica, vittoria da grande gruppo"

vedi letture

“Lo avevo detto ieri in conferenza stampa e in settimana ai miei ragazzi: contro squadre come il Cittadella o il Pordenone, che da anni giocano insieme con la stessa guida tecnica, si fa fatica perchè hanno una identità tattica ben precisa e sanno stare in campo. Tutti i loro calciatori partecipavano alla costruzione dell'azione, con una manovra dal basso e un prolungato possesso palla. Per vincere questa gara senza concedere occasioni di rilievo dovevamo avere pazienza, la frenesia è una cattiva consigliera. E’ molto tempo che noi siamo squadra, anche nelle partite in cui ci è sfuggito il risultato. E’ stato voluto e ci prendiamo volentieri questi tre punti. La formazione? Menez è rimasto fuori per scelta tecnica, mi attendo qualcosa in più da un giocatore con le sue caratteristiche. Micovschi ed Edera sanno cosa vogliono e possono interpretare il ruolo di esterno come piace a me senza snaturare le loro peculiarità. Bene anche Bellomo, uno che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra. Denis, invece, va gestito, soprattutto quando manca Montalto per infortunio". Così il tecnico della Reggina Marco Baroni in conferenza stampa dopo la vittoria sul Pordenone.