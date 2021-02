Reggina, Cionek e la sfida da ex: "Il ritorno a Ferrara? Sabato mi emozionerò"

vedi letture

Dopo la vittoria sul Pordenone, in casa Reggina la testa è già rivolta alla SPAL, prossima avversaria. Una sfida particolare per l'ex di turno Thiago Cionek, passato tra le fila calabrese proprio dalla truppa estense, che ha così parlato a La Gazzetta del Sud: "Adesso stiamo meglio, ma è come se non avessimo fatto nulla. Non guardiamo la classifica, la ricetta è una sola: testa bassa e pedalare. Pensiamo gara dopo gara, il percorso è lungo e maggio è lontano. Dobbiamo salvarci prima possibile. Il ritorno a Ferrara? Sabato mi emozionerò. In Emilia ho trascorso un periodo importante della carriera con tante soddisfazioni".