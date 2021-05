Reggina, Gallo: "Sulla base di questo gruppo costruiremo la squadra del futuro"

All'indomani della fine del campionato di Serie B Luca Gallo, presidente della Reggina, ha scelto il proprio account Twitter per mandare un messaggio a tutto il popolo amaranto: “E' importante mantenere le basi di questo gruppo, attorno a questo si costruirà, non ci sarà la campagna acquisti della passata estate. Adesso anche il presidente ha un anno di serie B sulle spalle e capisce qualcosa in più, per i miei errori chiedo scusa e ne farò tesoro”.