Reggina, si attende la firma di Regini. Contratto biennale per il difensore

In casa Reggina manca solo la firma sul contratto per l'annuncio di Vasco Regini come rinforzo difensivo. Il classe '90, svincolato dalla Sampdoria, come riporta Tuttcalciocalabria.it ha infatti trovato l'accordo con il club calabrese a cui si legherà per le prossime due stagioni. L'ufficialità è attesa a breve.