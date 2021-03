Rinvii, sfide salvezza e assalto alla A. Le aperture sulla Serie B dei quotidiani sportivi

Un rinvio a causa Covid-19, quello fra Pordenone e Pisa a causa di un cluster in casa friulana, e poi la sfida salvezza fra Ascoli e Cremonese in programma questa sera. Ma non solo, sui quotidiani sportivi in edicola infatti trova spazio anche l’assalto alla Serie A del Monza, che passerà dal big match contro il Venezia. Questi i titoli sui giornali:

La Gazzetta dello Sport: “Allarme Pordenone. Sei positivi al Covid, col Pisa non si gioca”; “Ciofani&Dionisi. Amici-nemici e sfida salvezza”

Tuttosport: “Rinviata Pordenone-Pisa a causa dei casi di Covid-19 che hanno colpito la squadra friulana. Probabile il recupero della gara il 13 o 14 aprile o il 27 o 28 aprile”; “L’Ascoli per 4 volte è riuscito a riprendere la parita dopo il 90°. La Cremonese ha conquistato 12 punti nelle ultime sei gare”; “Monza da veneza lo sprinti verso la A”

Corriere dello Sport: “Ascoli, le partite non finiscono mai. Sottil carica i bianconeri. La vittoria in extremis con il Pescara ha dato fiducia”; “La sfida di Veseli: la Salernitana sarà un osso duro”.