Risultati Serie B, Cesena-Sampdoria 0-0: blucerchiati quasi salvi
Termina 0-0 la sfida fra Cesena e Sampdoria. Un punto a testa per le due squadre, con i romagnoli che accorciano sull'ottavo posto occupato dall'Avellino, l'ultimo valido per i playoff. I blucerchiati salgono a quota 41 punti, a +4 dalla zona playout quando mancano due giornate alle fine del campionato.
SERIE B - 36ª GIORNATA
Venerdì 24 aprile 2026
Monza-Modena 1-0
27' Birindelli
Avellino-Bari 2-0
67' Besaggio, 79' Palumbo
Sabato 25 aprile 2026
Catanzaro-Spezia 4-2
24' Petriccione, 63' Felipe Jack, 79' e 82' Petriccione; 44' Valoti, 93' rig. Lapadula
Entella - Padova 1-0
75' Cuppone
Frosinone - Carrarese 3-0
54' rig. Calò, 71' Fiori, 95' rig. Kone
Pescara-Juve Stabia 1-1
52' Insigne; 61' Correia
Reggiana-Palermo 1-1
20' Lambourde; 29' Palumbo
Sudtirol - Mantova 0-3
35' Trimboli, 41' Marras, 82' Wieser
Venezia-Empoli 2-0
50' Adorante, 87' Doumbia
Cesena-Sampdoria 0-0
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 78
Monza 75
Frosinone 75
Palermo 69
Catanzaro 59
Modena 52
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 45
Carrarese 43
Mantova 43
Sampdoria 41
Südtirol 40
Padova 40
Entella 39
Empoli 37
Pescara 34
Reggiana 34
Bari 34
Spezia 33