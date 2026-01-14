Vicenza, primo contratto da pro per Rosa. Che passa poi in prestito secco al Vado
Novità in vista per Filippo Rosa, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Vicenza, che ha blindato il centrocampista classe 2007 fino al 30 giugno 2028. Insieme al contratto, però, il club biancorosso ha annunciato anche il prestito - secco - del calciatore, che si trasferisce al Vado, club militante nel Girone A in Serie D.
Ecco la nota:
"La società L.R. Vicenza è lieta di comunicare che il centrocampista Filippo Rosa ha firmato il suo primo contratto da professionista con L.R Vicenza, legandosi al club fino al 30 Giugno 2028. Contestualmente, la società annuncia di aver definito con il Vado F.C. 1913 la cessione a titolo temporanea del centrocampista classe 2007 fino al termine della stagione.
A Filippo i migliori auguri per questa sua nuova esperienza".