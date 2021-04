Salernitana ancora rimaneggiata in vista del Frosinone: i convocati di Castori

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio, il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida contro il Frosinone.

Ancora emergenza per i granata, che non hanno recuperato nessuno degli infortunati, ma anzi probabilmente dovranno stare alcune settimane senza Aya; out anche Durmisi, non ancora in condizione.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Adamonis, Belec, Micai

DIFENSORI: Casasola, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Sy, Veseli

CENTROCAMPISTI: Boultam, Capezzi, Coulibaly, Di Tacchio, Kiyine, Kupisz, Schiavone

ATTACCANTI: Anderson, Antonucci, Barone, Cicerelli, Djuric, Kristoffersen, Tutino.