Salernitana, Castori: "Ottima gara, a Lecce ci giochiamo tanto"

vedi letture

Vittoria fondamentale per la Salernitana, che batte il Brescia e si porta al terzo posto solitario. Tre punti pesanti, che arrivano dopo un digiuno di vittorie casalinghe durato quasi due mesi. A fine gara il tecnico granata Fabrizio Castori ha commentato con grande soddisfazione la prestazione dei suoi, queste le sue parole raccolte da TuttoSalernitana.com: "Abbiamo giocato un'ottima partita, da grande squadra. E forse questa è stata una delle migliori prestazioni della stagione. Mancano otto partite alla fine e sono fiducioso: siamo in una buona forma atletica, tattica e mentale. Lo sprint finale, secondo me, è cominciato stasera: ce la giochiamo con tutti. La prossima sarà durissima, in trasferta a Lecce. Tutti siamo convinti di avere tra le mani un'opportunità importante, noi ci poniamo degli obiettivi settimanali. E questi se raggiunti poi ci portano a quello finale. Stasera abbiamo battuto una grande squadra. Non mi piace spiegare le mosse tattiche (ride). Anderson l'avevo già in mente perché il Brescia andava attaccato alto, come poi abbiamo fatto. E dunque ci voleva un calciatore di qualità che poteva creare o cercare la giocata giusta. Gondo è in un super condizione, ha gamba e riesce a dare il ritmo giusto alla squadra. E di questo ne beneficiano tutti i compagni. Però i complimenti vanno estasi a tutto il gruppo. Lo sappiamo il calcio è imprevedibile, ma delle volte il risultato di 1-0 può tenere alta la concentrazione e non farti sbagliare. Ripeto: siamo in volata, speriamo di fare come Cipollini. Situazione diffidati? La parola gestire con me non deve esistere, chi va in campo deve dare tutto. E se poi un calciatore viene squalificato, fa niente giocherà un altro. La sosta ci permetterà di ricaricare le batterie: a Lecce ci giochiamo una fetta importante del campionato. Al rinnovo del contratto non ci sto pensando, abbiamo un obiettivo da raggiungere, poi vedremo. Anderson e Gondo erano delle soluzione che avevo già provato durante la settimana, perché volevo dare qualcosa di nuovo alla squadra e tenere i miei calciatori sempre motivati negli allenamenti che per me sono importanti. Castorismo? Per me è un complimento, me ne frego delle mode".