TMW Sampdoria, ancora possibile l'inserimento di un vice. Ma ci sono due visioni diverse

La Sampdoria continua a riflettere sul futuro, con Attilio Lombardo che probabilmente rimarrà seduto sulla panchina anche per le prossime partite. La vittoria contro l'Avellino ha rialzato le sue quotazioni che sembravano in picchiata dopo la sconfitta con la Carrarese, tanto da rischiare l'esonero in caso di sconfitta con i campani.

Così le valutazioni sono in corso. Da una parte c'è Andrea Mancini che è il primo sostenitore di Lombardo, ma che potrebbe decidere per l'inserimento di un vice. Non, però, come fatto con Gregucci e Foti, con il secondo che di fatto si comportava da primo tecnico. Anche per questo la pista che porta ad Aimo Diana si è raffreddata. L'idea è comunque quella di non legarsi a nessun allenatore oltre il 30 giugno del 2026 e, per questo, in molti si sono fatti da parte, decidendo di rifiutare l'approccio.

Dall'altro lato c'è il CEO danese, Jesper Fredberg, che ha il timore di retrocedere. Da qui alcune idee - come quelle che portano a Gabriele Cioffi, che però non sembrano trovare terreno fertile nella dirigenza blucerchiata. Non è escluso che ci sia l'inserimento di una figura vicina al dirigente scandinavo per quel che riguarda i compiti di campo e di supporto proprio a Lombardo. La situazione rimane calda.