Sampdoria, buone notizie per la squadra: oggi Soleri si è allenato con il gruppo

Una stagione ancora da terminare, al meglio possibile, con la salvezza che adesso non è poi così lontana, ma non ancora matematica; molto, passerà dalla sfida di sabato contro il Cesena, per la quale la Sampdoria ha già iniziato la preparazione. Oggi una doppia seduta, che ha visto anche Edoardo Soleri con il gruppo, come si evince dalla nota diffusa dalla società blucerchiata:

"Doppia seduta a Bogliasco per la Sampdoria che prosegue la preparazione in vista della trasferta in casa del Cesena, in programma sabato al “Manuzzi” (ore 19.30). Blucerchiati impegnati al mattino per una sessione di forza in palestra, quindi nel pomeriggio attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. Con il gruppo si è allenato anche Edoardo Soleri. Scarico di gestione per Alessandro Di Pardo. Percorsi differenziati di recupero per Massimo Coda, Lorenzo Malanca, Simone Pafundi, Nicholas Pierini e Lorenzo Venuti".

È infine reso noto che domani, mercoledì 22 aprile, è in agenda un allenamento pomeridiano.