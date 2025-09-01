Ufficiale
Sampdoria, colpo in mezzo al campo. Dalla Fiorentina arriva in prestito Barak
TUTTO mercato WEB
Nuova avventura per Antonin Barak. Il centrocampista della Fiorentina passa in prestito in Serie B alla Sampdoria, lo si apprende dalla Lega Serie B. Il contratto è stato depositato.
