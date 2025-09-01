TMW
Fiorentina, ai saluti Barak: definito il suo trasferimento in prestito alla Sampdoria
TUTTO mercato WEB
Tra i giocatori rimasti in esubero nella rosa della Fiorentina c'è anche il centrocampista ceco Antonin Barak (30 anni), che però potrebbe trovare una nuova sistemazione, sempre in Italia, in questo ultimo giorno di trattative. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, infatti, è stato definito il prestito secco del classe 1994 alla Sampdoria, in Serie B, fino al termine della stagione.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile