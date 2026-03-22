TMW Sampdoria, Lombardo: "Il mio spirito non cambia, per ora mi godo la vittoria"

“Siamo felicissimi di aver vinto una gara fondamentale. Il mio è stato un urlo liberatorio, abbiamo sofferto tutti insieme e quanto accaduto ieri ci ha dato una carica ulteriore. Spero che i tifosi vengano sempre al campo alla vigilia delle partite: abbiamo trasformato uova e pomodori in oro attraverso una prestazione perfetta a cospetto di un Avellino in grande salute e con tantissime qualità nei singoli e nel collettivo.

Affiancarci di gente che ha la Samp nel DNA è importantissimo per noi e ci dà una marcia in più per svolgere al meglio il nostro compito. Nel primo tempo abbiamo fatto un pizzico di fatica, nella ripresa ho cambiato qualcosa e siamo migliorati. Ovviamente Pafundi non ha nessuna responsabilità, l'idea di base era quella di avere tre esterni e un trequartista. L’importante è che tutti i giocatori mettano le proprie potenzialità a disposizione del gruppo. Voglio fare i complimenti a Giordano: concentrato, attento, sempre sul pezzo. Ricci altrettanto. Ma fare nomi sarebbe ingiusto. Le potenzialità ci sono, con questo spirito di sacrificio ci toglieremo grosse soddisfazioni da qui alla fine del campionato.

Il futuro? Mancano ancora sei gare, il mio spirito sarà sempre lo stesso. In questi giorni ho pensato soltanto a preparare al meglio la gara. Se poi mercoledì non mi vedrete qua vorrà dire che hanno preso decisioni diverse. Per ora mi godo la vittoria". Queste le parole di Attilio Lombardo, tecnico della Sampdoria, in conferenza stampa.