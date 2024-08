Ufficiale Sassuolo, ecco il rinforzo in difesa: dalla Salernitana arriva Matteo Lovato

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito con la formula del prestito con opzione e obbligo di acquisto legato a determinate condizioni, dalla Salernitana, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato (difensore, 2000).

Cresciuto nel vivaio del Padova prima e del Genoa poi, Matteo Lovato fa il suo esordio tra i professionisti con la maglia dei padovani nel campionato di Serie C all’età di 19 anni. Nella finestra di mercato invernale del 2020, il difensore nato a Monselice, viene acquistato dal Verona e sul finire del campionato 2019/20 fa il suo esordio in Serie A nella gara contro l’Atalanta. In massima serie, Mattia è uno dei quattro difensori nati dal 2000 in avanti ad avere collezionato almeno 90 partite nella competizione, assieme a Andrea Cambiaso (92), Nehuén Pérez (90) e Wilfried Singo (98).

La Dea tornerà a far parte della propria carriera un anno più tardi, saranno proprio i bergamaschi ad acquistarlo e farlo esordire in Champions League in occasione della partita dell’Old Trafford contro il Manchester United. L’esperienza a Bergamo non è delle più fortunate e nel mercato di gennaio del 2022 passa in prestito al Cagliari per poi andare definitivamente alla Salernitana nell’estate dello stesso anno. Con i campani ha collezionato 30 presenze, e negli ultimi 6 mesi della stagione 2023/24 ha indossato la maglia del Torino mettendo insieme 13 presenze.

Difensore destro con ottima visione di gioco e qualità individuale ha collezionato anche 15 presenze in Nazionale Under 21 facendo il suo esordio in maglia azzurra nel novembre 2020 nel match contro l’Islanda e segnando il suo primo gol nell’amichevole contro l’Ucraina il 27 Marzo 2023.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Matteo!