Serie B, 32^ giornata: i parziali delle gare delle 15. Due soli gol e ad Empoli non si gioca

Finiscono con appena due gol messi a segno su 5 partite i primi 45’ delle gare delle ore 15 valide per la 32^ giornata di Serie B. In vantaggio la Cremonese sul campo del Cosenza e il Monza contro il Pescara. Ad Empoli match rinviato per l’assenza degli azzurri causa Covid contro il Chievo. Si attende in merito il Giudice Sportivo.

Di seguito il programma completo della 32^ giornata di Serie B:

Ore 12.30

Pordenone-Virtus Entella 3-0 (4’ Ciurria, 31’ Musiolik, 93’ Butic)

Ore 15.00

Ascoli-Vicenza 0-0

Cittadella-Reggina 0-0

Cosenza-Cremonese 0-1 (41’ Strizzolo)

Empoli-Chievo Verona - RINVIATA

Monza-Pescara 1-0 (23’ Frattesi)

Pisa-Lecce 0-0

Ore 17.00

Reggiana-Brescia

Ore19.00

SPAL-Venezia

Ore 21.00

Salernitana-Frosinone