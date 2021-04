Pordenone-Virtus Entella 3-0, le pagelle: Ciurria-Musiolik al top, liguri verso la C

vedi letture

PORDENONE-VIRTUS ENTELLA 3-0

Marcatori: 4' Ciurria (P), 31' Musiolik (P), 90+3' Butic (P)

PORDENONE

Perisan 6 - Spettatore non pagante per novanta minuti: non viene mai impegnato dagli avversari.

Berra 6,5 - Riesce a dare un buon apporto sulla corsia di destra seppur contro un avversario di grande spessore come Costa.

Barison 6 - Praticamente inoperoso, non è mai chiamato ad intervenire visto che l'Entella non è riuscito a creare nulla di pericoloso in avanti.

Bassoli 5,5 - Rischia di regalare un rigore agli ospiti per un fallo non sanzionato su Brunori. Nella ripresa gioca con estrema tranquillità, anche a causa del punteggio favorevole, sbagliando qualcosa di troppo in fase d'impostazione (Dal 79' Stefani s.v.)

Falasco 6 - Non brilla come il solito sulla fascia di sua competenza, ma dà comunque una grande mano al resto della squadra ad ottenere una vittoria preziosa per la corsa salvezza.

Magnino 6,5 - Non ha alcun problema a centrocampo, dove gestisce al meglio ogni pallone senza mai andare in difficoltà.

Calò 6,5 - Solita sostanza per l'ex Juve Stabia in mezzo al campo: tanta qualità, nessun errore (Dal 71' Pasa 6 - Venti minuti in pieno controllo per il numero venti neroverde)

Misuraca 6,5 - Protagonista di una giocata straordinaria nell'azione che porta alla rete del raddoppio: è un valore aggiunto per questa squadra e oggi ha dato l'ennesima dimostrazione (Dall'83' Scavone s.v.)

Zammarini 6,5 - Uno dei più propositivi, dialoga molto bene sia con i centrocampisti che con gli attaccanti ricoprendo nel miglior modo possibile il ruolo di trequartista che gli viene richiesto da Domizzi (Dal 72' Biondi 6 - Si limita a gestire il pallone visto il punteggio ampiamente favorevole)

Ciurria 7,5 - Un gol e due assist: è lui il man of the match. Prestazione sontuosa, non molla un centimetro nemmeno a risultato acquisito portandosi sulle spalle il Pordenone.

Musiolik 7 - Trova il secondo gol consecutivo dopo quello segnato contro il Brescia, dimostrando di essere in un ottimo stato di forma: oltre alla fase offensiva, si disimpegna alla perfezione anche in fase di non possesso macinando tanti chilometri in ogni zona del campo (Dall'83' Butic 6,5 - Gli basta un attimo per lasciare il segno: in pieno recupero conclude al meglio un gran contropiede lasciando di stucco il portiere ospite)

VIRTUS ENTELLA

Borra 5,5 - Non può far nulla per evitare l'ennesimo scivolone della squadra di Vivarini: oggi altre tre reti subite che non fanno altro che rendere sempre più concreta la retrocessione in Serie C.

Cleur 5 - Lascia troppo spazio a Misuraca nell'azione del 2-0. Spesso si fa trovare fuori posizione sulle sortite offensive degli avversari (Dal 46' De Col 6 - Prova quantomeno a non sfigurare: bene in fase difensiva, non pervenuto in avanti)

Pellizzer 5,5 - Tra i migliori dei suoi, ha il demerito di aver spalancato la strada a Ciurria per il gol che ha sbloccato la contesa: dopo questa ingenuità, fa di tutto per provare a risollevarsi compiendo anche qualche buon intervento.

Chiosa 5 - Co-protagonista, assieme a Costa, della mancata copertura del secondo palo sul tap-in vincente di Musiolik. Fa tanta fatica a contenere le folate del Pordenone.

Costa 5,5 - Sbaglia la scelta di tempo nel duello aereo con Musiolik regalandogli, di fatto, uno dei gol più facili della carriera da zero metri. Cerca di rendersi attivo, quando possibile, sulla sua corsia ma non trova mai il guizzo giusto.

Dragomir 5 - Si accende nei minuti finali trovando una conclusione respinta dalla difesa neroverde: avrebbe potuto riaprire clamorosamente il match, ma non c'è riuscito. A centrocampo è tutt'altro che sicuro negli interventi: troppi palloni regalati.

Mazzocco 5,5 - Si fa saltare da Misuraca come fosse un birillo poco prima del raddoppio degli uomini di Domizzi. Serve maggior concretezza in mezzo al campo, così non può bastare per fare la differenza.

Brescianini 6 - Qualche buona giocata ma nulla di più: partita difficilissima sotto tutti i punti di vista, ma gli va dato il merito di averci provato fino a quando la situazione lo ha reso possibile (Dall'89' Marcucci s.v.)

Schenetti 5,5 - Due tiri nel finale di primo tempo: uno deviato in corner, l'altro terminato in fallo laterale. Troppo poco per un giocatore così esperto: in queste partite dovrebbe fare la differenza (Dal 74' Mancosu 5,5 - Non riesce ad entrare in partita)

Morosini 5 - Primo tempo decisamente complicato per il numero 38, impossibilitato ad incidere (Dal 46' De Luca 4 - Si procura una sciagurata doppia ammonizione nel giro di un quarto d'ora, lasciando i compagni in inferiorità numerica ed in totale balia del Pordenone)

Brunori 5,5 - L'Entella non tira mai in porta, lui avrebbe più volte l'opportunità per farlo ma non è lucido negli ultimi metri. Da segnalare, in particolare, un contropiede sciupato a metà ripresa (Dal 74' Rodriguez 6 - Spinge per trovare il gol della bandiera ma si deve arrendere)