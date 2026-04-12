Serie B, 34ª giornata: dopo il primo tempo, è di 0-0 il risultato tra Padova ed Empoli
Nella serata di venerdì, con il big match dello 'Stirpe', ha preso il via la 34ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi nella giornata di oggi, quando sono attesi gli ultimi tre confronti del turno.
Il primo dei tre, che verranno disputati su tre fasce orarie, ha preso il via alle ore 15:00, in un rinnovato 'Euganeo' che sta ospitando uno scontro valevole per la zona salvezza, quello tra i padroni di casa del Padova e l'Empoli: dopo i primi 45', il risultato parziale parla di una gara ancora ferma sullo 0-0, che ai fini della classifica non sarebbe particolarmente utile a nessuna delle due formazioni attualmente in campo (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com)
Di seguito il programma del turno e la classifica:
SERIE B - 34ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Padova-Empoli 0-0
Domenica 12 aprile
Ore 17:15 - Spezia-Mantova
Ore 19:30 - Reggiana-Carrarese
Già giocate
Frosinone-Palermo 1-1
75' Calò (F), 89' Ranocchia (P)
Juve Stabia-Cesena 2-0
52' Varnier, 63' Carissoni
Pescara-Sampdoria 1-2
45'+2 [rig.] Di Nardo (P), 81' Conti (S), 90'+3 Depaoli (S)
SudTirol-Modena 1-1
21' Santoro (M), 60' Pietrangeli (S)
Virtus Entella-Venezia 1-1
13' Haps (V), 61' Guiu (E)
Avellino-Catanzaro 1-1
59' Iemmello (C), 90'+5 Iannarilli (A)
Monza-Bari 2-0
50' Obiang, 80' Pessina
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 69
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 53*
Modena 51*
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42*
Südtirol 40
Sampdoria 40
Avellino 39
Mantova 37*
Empoli 36*
Virtus Entella 35
Bari 34
Padova 34*
Pescara 32
Reggiana 30*
Spezia 30*
* una gara in meno