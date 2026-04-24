Serie B, 36ª giornata: Monza-Modena 1-0. Al 45' decide il super gol di Birindelli
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Si chiude con il Monza in vantaggio per 1-0 sul Modena il primo tempo dell'anticipo delle 19 valido per la 36ª giornata del campionato di Serie B.
Decide, per il momento, la splendida rete in sforbiciata di Samuele Birindelli al 27'.
SERIE B - 36ª GIORNATA
In corso
Monza-Modena 1-0 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!
27' Birindelli
Venerdì 24 aprile 2026
Ore 21.00 - Avellino-Bari
Sabato 25 aprile 2026
Ore 12.30 - Catanzaro-Spezia
Ore 15.00 - Frosinone - Carrarese
Ore 15.00 - Pescara-Juve Stabia
Ore 15.00 - Reggiana-Palermo
Ore 15.00 - Sudtirol - Mantova
Ore 15.00 - Virtus Entella - Padova
Ore 17.15 - Venezia-Empoli
Ore 19.30 - Cesena-Sampdoria
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