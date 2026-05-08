Serie B, Avellino-Modena: lupi in campo sperando in buone notizie da Cesena

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Se il Modena è già certo di partecipare ai playoff, l'Avellino dovrà vincere a tutti i costi la partita di stasera e sperare in buone notizie dagli altri campi, con il Padova già salvo che dovrebbe fare un'impresa a Cesena per alimentare le speranze dei biancoverdi. Si deciderà stasera il destino dei campani che, comunque, possono archiviare con soddisfazione la stagione a prescindere da come andrà a finire. Stesso discorso per i canarini, stabilmente tra le prime sette ormai da agosto. Arbitrerà il signor Di Marco di Ciampino.

COME ARRIVA L'AVELLINO

Ben sei gli assenti per mister Ballardini. Out, infatti, gli infortunati Simic, Sala, Reale, Milani e Favilli, quest'ultimo alle prese con un affaticamento al bicipite femorale della coscia sinistra. Non ci sarà nemmeno lo squalificato Fontanarosa. Per tutti loro, dunque, c'è il rischio che la stagione sia finita. Rientra, invece, Iannarilli e ci sarà un bel ballottaggio tra i pali visto che sia l'ex Salernitana, sia Daffara hanno fatto bene quando sono stati chiamati in causa. Addirittura, nel caso di Iannarilli, con un gol all'attivo. In difesa sarà Enrici ad affiancare Izzo, con Cancellotti e Missori esterni. In mediana il solito quartetto formato da Palumbo, Palmiero, Sounas e Besaggio, mentre Tutino spera in una chance dal primo minuto. Intoccabile Biasci, il bomber della squadra.

COME ARRIVA IL MODENA

Molto onesto mister Sottil alla vigilia: la sua squadra onorerà l'impegno, ma la testa è già ai playoff e alcuni dei titolari potrebbero riposare. In difesa potrebbe esserci spazio per Cotali e Dellavalle, in mediana possibile panchina per Sersanti e Pyyhtia che saranno presumibilmente in campo dal primo minuto nella sfida spareggio della settimana prossima. In campo, dunque, quell'Imputato che ha fatto grandi cose in C con la maglia del Monopoli e che può agire sia come esterno a tutta fascia, sia come mezzala con licenza di offendere. In avanti Mendes e Defrel, con bomber Gliozzi che sarà gettato nella mischia solo in caso di estrema necessità.