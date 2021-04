Serie B, Brescia-Pescara: sogno playoff contro speranze di salvezza

Fischio d’inizio alle 14.00: live, pagelle e dichiarazioni su TMW.

Nel fine settimana torna in campo la Serie B, con le sfide valide per la 33^ giornata. Un incontro sicuramente interessante è quello tra Brescia e Pescara, perché vede confrontarsi due squadre bisognose di punti per i rispettivi obiettivi (playoff le rondinelle, salvezza gli abruzzesi). Appuntamento alle 14.00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia, dirige la sfida il Sig. Manuel Volpi di Arezzo.

COME ARRIVA IL PESCARA – Continuare a crederci e a giocare per vincere, anche se la classifica non sorride e le giornate sono sempre meno. Questo il mantra del tecnico del Pescara Grassadonia, che vuole vedere una squadra sempre sul pezzo in questo finale di stagione (a partire dalla sfida contro il Brescia). Il tecnico a lavorato più a livello mentale che tattico, perché in una fase decisiva come questa è la testa che va girare più o meno bene le gambe. Non mancano le problematiche anche sul piano delle assenze, con Bocchetti, Drudi, Balzano, Memushaj e Tabanelli out per infortunio. In dubbio invece Omeonga, Bellanova e Galano, con gli ultimi due giocatori citati che hanno buone probabilità di trovare spazio nel 4-3-3 proposto dal tecnico.

COME ARRIVA IL BRESCIA – Affrontare il finale di stagione una gara alla volta, considerando sempre il match più vicino come una finale. Con questa mentalità, il Brescia di Clotet ha risalito posizioni fino a sfiorare la zona playoff e non ha intenzione di cambiare strategia fino al termine della regular season. Una vittoria contro il Pescara (sarebbe la quarta nelle ultime 6 partite), potrebbe permettere alle rondinelle di agganciare le posizioni valevoli per gli spareggi promozione o comunque di mettere pressione alle squadre che sono davanti in classifica. Per riuscirci Clotet dovrebbe affidarsi al 4-3-2-1, con Spalek e Ragusa alle spalle dell’unica punta Ayé.