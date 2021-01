Serie B, c’è Spal Monza: sfida con profumo di alta classifica

È senza dubbio il big match della prima giornata di ritorno in questa Serie B: Spal e Monza si incontrano a Ferrara in un match che sa di sfida playoff per la promozione. Una partita che si preannuncia molto equilibrata, con gli estensi che hanno 33 punti e accolgono i brianzoli da quinti in graduatoria.

Al contrario il Monza è secondo, ma con solo un punto in più rispetto agli avversari di oggi. La squadra di Brocchi si presenta al Mazza con la miglior difesa del campionato, solamente 14 gol subiti, e si è dimostrata una delle compagini più attive sul mercato visti gli arrivi di Ricci, Diaw, Scozzarella e proprio D’Alessandro che arriva dalla Spal.

Non si è lasciata scappare le occasioni nemmeno la Spal che ha riportato a Ferrara Mora. Arbitra il match delle 16 Marinelli, coadiuvato da Margani e Sechi. Il quarto uomo è Rapuano.

All’andata, era il 25 settembre, finì a reti bianche tra le due squadre.

COME ARRIVA LA SPAL

Gli uomini di Marino tornano a concentrarsi sul campionato dopo la bella esperienza in Coppa Italia allo Stadium contro la Juve.

Come modulo confermato il 3-5-2: in attacco ancora una volta tandem composto da Floccari e Paloschi. Strefezza e Sala agiranno sulle due fasce, in mezzo al campo Valoti, Esposito e Missiroli. La linea difensiva sarà composta da Tomovic, Vicari e Ranieri.

COME ARRIVA IL MONZA

Brocchi giocherà con il 4-3-3. Retroguardia formata da Donati e Carlos Augusto sulle corsie laterali con Bellusci e Bettella che comporranno la coppia centrale. A centrocampo Barberis, Frattesi e Barillà mezzali. Nel tridente d'attacco Gytkjaer, Boateng e Dany Mota. Solo panchina per Balotelli.