Serie B, Chievo-Pordenone: punti pesanti per uscire dalla crisi

Fischio d’inizio alle ore 19.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

La Serie B prosegue a ritmi forsennati, mandando in scena la 26^ giornata. Tra le sfide in programma c’è anche Chievo-Pordenone: due squadre in piena corsa per playoff e che non stanno attraversando un grande periodo di forma. Una vittoria rilancerebbe la corsa di una delle due squadre, entrambe vogliose di non disperdere quanto di buono hanno fatto fino a questo punto della stagione. Appuntamento alle ore 19.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Ivano Pezzuto di Lecce.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Sul piano dei risultati, il Chievo sta attraversando il peggior momento della stagione. La squadra di Aglietti non aveva mai perso 3 partite consecutive e, a causa di questo trend negativo, non ha approfittato dei numerosi passi falsi compiuti dalle sue avversarie per la corsa promozione. Il tecnico gialloblù però predica calma, invitando la squadra a dare qualcosa in più soprattutto sul piano della cattiveria negli ultimi metri. Un aspetto in cui il Chievo deve mostrare miglioramenti a partire dalla sfida contro il Pordenone, che affronterà con il solito 4-4-2. Out Viviani per un problema fisico, in mediana Bertagnoli e Zuelli potrebbero essere soluzioni interessanti per far rifiatare uno tra Obi e Palmiero. Per l’attacco tornano a disposizione Giaccherini e Djordjevic, ma il tandem offensivo dovrebbe essere composto da De Luca e Margiotta.

COME ARRIVA IL PORDENONE – Tornare alla vittoria con una prova di carattere, dimenticando le numerose assenze e i recenti risultati negativi. Questo è l’imperativo di Attilio Tesser per il suo Pordenone, che ha conquistato 4 punti nelle ultime 5 gare e che attualmente non si trova più nella zona playoff. Un obiettivo difficile da raggiungere, sia per la nutrita concorrenza che per le già citate assenze. Contro il Chievo, infatti, mancheranno lo squalificato Barison e gli infortunati Falasco, Bassoli, Calò, Pasa, Finotto e Butic. Mancanze importanti, alle quali Tesser dovrebbe sopperire schierando la squadra con il 4-3-1-2. In difesa la coppia centrale sarà composta da Vogliacco e Camporese, con Berra e Chrzanowski sulle fasce. In mediana spazio al trio Magnino-Misuraca-Scavone, con Biondi sulla trequarti dietro alla coppia Ciurria-Musiolik.