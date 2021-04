Serie B, classifica aggiornata: Empoli in volo verso la A, il Monza sale al quarto posto

vedi letture

Due partite ancora da giocare oggi (fa eccezione la gara rinviata tra Pescara ed Entella) e la 34^ giornata del campionato di B si chiuderà.

Ma alle 14:00 sono scese in campo tutte le formazioni di vertice, in lotta per la A, con l'Empoli che ha confermato la vetta in solitaria staccando di 5 punti - e con una gara ancora da giocare - il Lecce, confermatosi secondo.

Perde l'opportunità di confermare almeno il quarto posto e accorciare sul terzo il Venezia, che spreca la gara di Salerno nei minuti finali permettendo alla Salernitana di stabilizzarsi al terzo posto; non solo, i lagunari si fanno superare anche dal Monza, ora quarto.

Di seguito la classifica aggiornata:

Empoli 66*

Lecce 61

Salernitana 60

Monza 55

Venezia 53

SPAL 50

ChievoVerona 48**

Cittadella 47*

Reggina 47

Brescia 44

Cremonese 43

Pisa 43*

Vicenza 41

Frosinone 40*

Pordenone 37**

Ascoli 37

Cosenza 32

Reggiana 31

Pescara 28*

Entella 22*

* una gara in meno

** due gare in meno