Serie B, classifica aggiornata: importante passo avanti dell'Entella

Si è aperta quest'oggi la 19^ giornata del campionato di Serie B, che ha visto scendere in campo Entella e Pisa.

Con la vittoria sui toscani, la formazione di Vivarini compie un importante balzo in avanti: una mini risalita, che posiziona ora i liguri in zona plyout e non più retrocessione diretta.

Di seguito la classifica aggiornata (che tiene conto della partita in più dell'Entella, e delle momentanee 18 gare del Pisa, che deve ancora recuperare il match contro il Frosinone):

Empoli 37

Cittadella 33*

SPAL 32

Monza 31

Salernitana 31

Lecce 29

ChievoVerona 28*

Pordenone 27

Frosinone 26*

Venezia 25

Pisa 23*

Vicenza 21

Brescia 21

Cremonese 18

Virtus Entella 17

Reggina 17

Cosenza 16

Pescara 16

Reggiana 15

Ascoli 13

*una partita in meno