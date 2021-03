Serie B, Empoli-Cittadella: veneti all’assalto della capolista

Fischio d’inizio alle 15.00: live, cronaca e pagelle su TMW.

La Serie B continua ad appassionare tifosi e addetti ai lavori nella giornata di oggi, proseguendo con il programma della 27^ giornata. Apre le danze Empoli-Cittadella: due squadre in piena corsa promozione. Stanno decisamente meglio i toscani, ormai da tempo in testa alla classifica, mentre i veneti sono reduci dalla bruciante sconfitta contro il Pescara e rischiano di abbandonare la zona playoff. C’è quindi voglia da parte di entrambe le formazioni di conquistare i tre punti, in una partita che si annuncia aperta a qualsiasi risultato. Appuntamento alle ore 15.00 allo stadio Castellani di Empoli, dirige la sfida il Sig. Fabio Maresca di Napoli.

COME ARRIVA L’EMPOLI – Dare continuità al successo di Reggio Calabria e tenere a distanza le inseguitrici. L’Empoli si presenta con queste intenzioni alla sfida casalinga contro il Cittadella, forte di ben 20 risultati utili consecutivi. La recente serie di pareggi aveva rallentato la corsa dei toscani, che però sono tornati a vincere contro la Reggina dando un segnale forte al campionato. Sarebbe importante un’ulteriore prova di forza contro il Cittadella, che Dionisi affronterà con il consueto 4-3-1-2. Due rientri importanti in casa empolese, con Parisi che torna ad occupare il ruolo di terzino sinistro e La Mantia che agirà in avanti insieme a Mancuso. Recuperato anche Ricci, in ballottaggio con Zurkowski per un posto nel trio di centrocampo completato da Stulac e Haas.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Un colpo in casa della capolista, per ripartire di slancio nella corsa verso i playoff. Il Cittadella arriva a Empoli con grande determinazione, ma anche con la consapevolezza di attraversare un periodo non facile. Nelle ultime 5 partite sono arrivati solo 5 punti: andamento che ha portato i granata ai margini della zona playoff. Come se non bastasse, le indisponibilità di Vita, Cassandro, Mastrantonio e Pavan complicano ulteriormente i piani di Venturato. Il tecnico però non cerca alibi per la sua squadra, che non può permettersi ulteriori passi falsi. Contro l’Empoli il Citta dovrebbe scendere in campo con il 4-3-1-2. Previsti diversi cambi rispetto alla sconfitta col Pescara, con Maniero tra i pali al posto di Kastrati e Ghiringhelli come unico confermato in difesa (reparto completato da Adorni, Frare e Donnarumma). In avanti recupera Tsadjout, che agirà in coppia con Beretta e con Baldini sulla trequarti.