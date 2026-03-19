Serie B, giudice sportivo: sei calciatori fermati per un turno. Multe (anche salate) a cinque club

Archiviata nella serata di ieri la 31ª giornata del campionato di Serie B, che si è giocata in turno infrasettimanale, sono arrivate le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere la nota integrale), che ha squalificato 6 giocatori per un turno. Lo stop è stato comminato a Esposito (Sampdoria), Bandinelli (Spezia), Cancellotti (Avellino), De Pieri (Bari), Faedo (Padova), Giorgini (Juve Stabia), che salteranno quindi la prossima partita, l'ultimo di questo mese di marzo che terminerà poi con la sosta nazionali.

Sono poi arrivate sanzioni a ben cinque club, Avellino, Venezia, Spezia, Reggiana e Palermo, ma le multe più alte, di importo pari a 5.000,00 euro, sono arrivate a irpini e lagunari; come da nota, ai lupi "per avere suoi sostenitori, per tutta la durata del riscaldamento, rivolto cori gravemente insultanti al Direttore di gara", ai lagunari, invece, "per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco che costringevano l'Arbitro ad interrompere la gara per circa un minuto; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Sul fronte allenatori, infine, sono stati fermati per una giornata Luca Ceccarelli del Bari, "per avere, all'8° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato una decisione arbitrale", e Massimo Lo Monaco della Reggiana, "per avere, al 13° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale".