Serie B, giudice sportivo semifinali di andata playoff: squalificati Adorni e Branca del Cittadella

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 18 maggio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SERIE BKT

Gare del 17 maggio 2021 - Semifinali andata playoff

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con

riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ADORNI Davide (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

DIAW Davide Djily (Monza)

FRATTESI Davide (Monza)

IORI Manuel (Cittadella)

PROIA Federico (Cittadella)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

MODOLO Marco (Venezia)