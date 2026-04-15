Serie B, Giudice Sportivo: un turno di stop per Pontisso e Gerli
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Arriva il referto del Giudice Sportivo di Serie B in merito al recupero della 31ª giornata di campionato Catanzaro-Modena, andato in scena ieri pomeriggio e terminato con il risultato di 2-2.
Dopo quella sfida è stata comminata una giornata di squalifica a due giocatori: Simone Pontisso del Catanzaro e Fabio Gerli del Modena.
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