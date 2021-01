Serie B, il Monza si salva nel finale: 0-0 contro il Lecce. Reggina avanti sull'Ascoli al 45°

vedi letture

Finisce 0-0 la sfida fra Lecce e Monza, big match della 17^ giornata di Serie B. Nel primo tempo partono meglio gli ospiti con Barillà che al 10° sfiora il vantaggio, ma poi sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi con Coda, anticipato da Di Gregorio dopo un flipper in area, e Zuta, colpo di testa di poco a lato. Nella ripresa spingono ancora i salentini che all'ora di gioco si mangiano le mano per un errore di Coda a tu per tu con il portiere monzese. Per il Monza l'occasione migliore arriva all'83° quando Meccariello anticipa in maniera decisiva Gytkjaer su un cross di Barillà. Nel finale Bellusci lascia i suoi in 10 uomini, con il Lecce che va vicino al gol in tre occasioni con Mancosu, Meccariello e Dermaku, ma i brianzoli si salvano.

Chiude in vantaggio la Reggina sul campo dell'Ascoli nella gara iniziata alle ore 17:00. A decidere la sfida finora una zampata dell'esterno mancino Liotti su assist di Delprato.

Serie B, 17^ giornata

Cosenza-Empoli 0-2 (45° rig.Olivieri, 88° Mancuso)

Venezia-Pisa 1-1 (83° Svoboda; 39° Marconi)

Lecce-Monza 0-0

Ascoli-Reggina 0-1 al 45° (19° Liotti)

ORE 18:00

Cremonese-ChievoVerona

Entella-Cittadella

Frosinone-SPAL

Reggiana-Pescara

Salernitana-Pordenone

ORE 21:00

Brescia-Vicenza