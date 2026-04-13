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Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podio

Serie B, la classifica marcatori: Di Nardo del Pescara accorcia dal secondo gradino del podioTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 08:34Serie B
Claudia Marrone

Con la giornata di ieri, domenica 12 aprile, è andata definitivamente in archivio la 34ª giornata del campionato di Serie B, che ha dato una nuova linea non solo alla classifica cadetta ma anche a quella che è la la classifica marcatori plasmata fino a questo momento: non segna neppure in questo turno l'attaccante del Palermo Joel Pohjanpalo, che ha però un margine notevole sui diretti concorrenti, ma va in rete Antonio Di Nardo del Pescara, che accorcia sul secondo posto di questa particolare graduatoria.

A ogni modo, per un quadro completo del tutto, si dovrà attendere il recupero di Catanzaro-Modena, gara allora rinviata per il maltempo che aveva colpito il sud Italia e calendarizzata per la giornata di domani, martedì 14 aprile, alle ore 19:00.

Di seguito, ricordando che vengono riprese le sole prime cinque posizioni, il preciso punto della situazione, per la quale ricordiamo che il numero tra parentesi indica i rigori calciati:

21 gol: Pohjanpalo (5; Palermo)

15 gol: Adorante (3; Venezia)

14 gol: Di Nardo (1; Pescara)

13 gol: S. Shpendi (1; Empoli)

12 gol: Biasci (Avellino), Ghedjemis (Frosinone)

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