Quando si recupererà Catanzaro-Modena? Due le date nel mirino della Lega B
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Il rinvio del match Catanzaro-Modena, a causa del maltempo che sta colpendo in questi giorni la Calabria, ha aperto un dibattito sulla data migliore per il recupero della sfida della 31ª giornata di Serie B.
A tal proposito, stando a quanto riportato da AvantiGialli, sono due le ipotesi al vaglio dei club e della Lega B: 14 o 21 aprile.
La prima data s'inserirebbe fra la 34ª e la 35ª giornata, mentre la seconda fra la 35ª e la 36ª.
In ogni caso a ridosso della fine della stagione regolare, per una sfida che potrebbe risultare decisiva per le sorti di ambo le squadre.
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