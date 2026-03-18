Quando si recupererà Catanzaro-Modena? Due le date nel mirino della Lega B

Il rinvio del match Catanzaro-Modena, a causa del maltempo che sta colpendo in questi giorni la Calabria, ha aperto un dibattito sulla data migliore per il recupero della sfida della 31ª giornata di Serie B.

A tal proposito, stando a quanto riportato da AvantiGialli, sono due le ipotesi al vaglio dei club e della Lega B: 14 o 21 aprile.

La prima data s'inserirebbe fra la 34ª e la 35ª giornata, mentre la seconda fra la 35ª e la 36ª.

In ogni caso a ridosso della fine della stagione regolare, per una sfida che potrebbe risultare decisiva per le sorti di ambo le squadre.