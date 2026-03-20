Serie B, ecco la data del recupero Catanzaro-Modena: si giocherà martedì 14 nel pomeriggio
La Lega B ha comunicato la data e l'orario del recupero della sfida fra Catanzaro e Modena rinviata a causa dell'allerta meteo sulla Calabria. La sfida si giocherà martedì 14 aprile alle ore 19:00. Era questa una delle due date (l'altra il 21 aprile) che erano state ipotizzate fin da subito per giocare la sfida valida per il 31° turno del campionato. Questa la nota della Lega B:
Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,
▪ a seguito del C.U. LNPB n. 129 del 16 marzo u.s.;
▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;
▪ considerate le determinazioni assembleari in tema di International Match Calendar FIFA;
dispone
che il recupero della gara CATANZARO - MODENA, valida per la 31ª giornata del Campionato Serie
BKT 2025/2026, sia programmato come segue:
Martedì 14 aprile 2026
CATANZARO - MODENA ore 19.00
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli