Serie B, ecco la data del recupero Catanzaro-Modena: si giocherà martedì 14 nel pomeriggio

La Lega B ha comunicato la data e l'orario del recupero della sfida fra Catanzaro e Modena rinviata a causa dell'allerta meteo sulla Calabria. La sfida si giocherà martedì 14 aprile alle ore 19:00. Era questa una delle due date (l'altra il 21 aprile) che erano state ipotizzate fin da subito per giocare la sfida valida per il 31° turno del campionato. Questa la nota della Lega B:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,

▪ a seguito del C.U. LNPB n. 129 del 16 marzo u.s.;

▪ visto l’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

▪ considerate le determinazioni assembleari in tema di International Match Calendar FIFA;

dispone

che il recupero della gara CATANZARO - MODENA, valida per la 31ª giornata del Campionato Serie

BKT 2025/2026, sia programmato come segue:

Martedì 14 aprile 2026

CATANZARO - MODENA ore 19.00