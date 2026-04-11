Serie B, Monza-Bari: all'U-Power Stadium è sfida testacoda

La Serie BKT si avvia alle battute finali con la 34ª giornata e, con tutti i verdetti ancora da decidere, Monza e Bari scendono in campo con enorme bisogno di punti per i propri obiettivi.

COME ARRIVA IL MONZA - I biancorossi sono reduci dal pareggio esterno, rimediato in extremis, contro il Catanzaro, in una sfida in cui ha perso per squalifica Cutrone e Keita. Per questo motivo Bianco dovrà essere bravo a ridisegnare la squadra per trovare i tre punti, mantenere il passo di Venezia e Frosinone e cercare l'allungo sul quarto posto del Palermo.

COME ARRIVA IL BARI - I pugliesi hanno ritrovato i tre punti contro il Modena, dopo due sconfitte consecutive. Una vittoria importante. che ha proiettato gli uomini di Longo in zona playout, fuori dalla retrocessione diretta. Adesso la sfida, all'apparenza proibitiva, potrebbe però portare punti fondamentali per la lotta alla salvezza.