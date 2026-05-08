Serie B, Monza-Empoli: destini incrociati. in palio spiraglio di A e salvezza

Ultimi 90 minuti da vivere con il cuore in gola in serie B, questa sera verranno emessi quasi tutti i verdetti. Monza ed Empoli si affrontano al U-Power stadium alle 20.30 con uno spirito e stimoli diversi: la penultima giornata ha cambiato le carte in tavola, i brianzoli protagonisti di un suicidio in piena regola a Mantova compromettendo le proprie speranze di promozione diretta, adesso devono vincere sperando di una contemporanea sconfitta del Frosinone impegnato in casa contro il Mantova. Le speranze sono ridotte al lumicino, ma non possono neanche mollare visto che nell’eventualità di disputare la finale contro il Palermo potrebbe contare su due risultati su tre. Dall’altra parte i toscani hanno nuovamente il destino nelle proprie mani, vincendo sarebbe salvezza diretta, in caso di pareggio o sconfitta c’è da verificare i risultati provenienti da Bolzano e Chiavari. Dirige il confronto Matteo Marcenaro di Genova coadiuvato dagli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Ricci di Firenze. Il quarto ufficiale è Andrea Calzavara di Varese. Al VAR Federico La Penna di Roma mentre il ruolo di AVAR verrà ricoperto da Niccolò Baroni di Firenze.

Come arriva il Monza - Paolo Bianco deve fare a meno di Ravanelli ed Azzi, i loro sostituti dovrebbero essere Carboni e Bakoune. Nel 3-4-2-1 il reparto difensivo verrà completato da Delli Carri e Lucchesi a protezione della porta di Thiam. A centrocampo Pessina, Obiang e Birindelli. Sulla trequarti Hernani e Colpani o Mota Carvalho a supporto della punta centrale per il quale c’è un ballottaggio aperto fra l’ex Cutrone e Petagna

Come arriva l’Empoli - Sull’altra sponda Fabio Caserta deve fare a meno di Pellegri ed Ebuhei. Il tecnico sembra intenzionato a confermare la difesa a tre vista contro Venezia ed Avellino. Nel dettaglio il modulo dovrebbe essere 3-5-2 con Guarino, Romagnoli e Lovato davanti a Fulignati. Sulle fasce Candela e uno fra Ceesay ed Elia, Haas e Yepes appaiono in vantaggio su Ghion e Degli Innocenti in una mediana completata da Magnino. In avanti Shpendi troverà al suo fianco uno fra Popov e Fila.