Serie B, Monza-Spezia: all'U-Power è sfida testa-coda

Dopo il turno infrasettimanale la Serie B si prepara a scendere in campo anche nel weekend con l'undicesima giornata. All'U-Power Stadium di Monza si affrontano Monza e Spezia. Due squadre dall'umore opposto, con i brianzoli che stanno volando in classifica e vogliono continuare l'inseguimento al primo posto occupato dal Modena. Dall'altra parte i bianconeri sono ancora immischiati nelle zone fangose della classifica, fermi a 7 punti e al terzultimo posto.

COME ARRIVA IL MONZA - La squadra di Bianco è in un momento di forma straripante, imbattuta da cinque turni e con quattro vittorie consecutive, l'ultima, importantissima, per ben 3-0 sul campo del Palermo. Proprio grazie a questi tre punti e al contemporaneo KO del Modena a Reggio Emilia contro la Reggiana, i biancorossi hanno accorciato a un punto la distanza dalla vetta. L'obiettivo è quello di prendere il comando davanti a tutti già da questa partita, sperando in un nuovo passo falso dei canarini.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Dopo aver visto la sua panchina traballare pericolosamente a seguito della sconfitta col Cesena, Luca D'Angelo e i suoi ragazzi hanno ottenuto 4 punti nelle ultime due gare, con un netto 4-0 sul campo dell'Avellino e con un pari interno contro il Padova. Con questi risultati i bianconeri hanno potuto agganciare la Samp al penultimo posto, lasciando il Mantova come fanalino di cosa. L'obiettivo ora è continuare a fare punti per lasciare una zona di classifica che ad inizio stagione nessun tifoso avrebbe immaginato di occupare in questo momento della stagione.