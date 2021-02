Serie B, Pisa-Frosinone: si recupera oggi la sfida della 16^ giornata

Pisa e Frosinone si affrontano oggi pomeriggio (ore 14:00) all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani nel recupero della sedicesima giornata di Serie B. La gara venne rinviata a data da destinarsi lo scorso 30 dicembre su richiesta della formazione ciociara, decimata dal Covid. Un solo punto separa le due squadre in classifica: Frosinone in decima posizione con 27. Un gradino sotto il Pisa, undicesimo a quota 26. Nella passata stagione la sfida si concluse con un pareggio a reti bianche. Direzione arbitrale affidata a Lorenzo Illuzzi, della sezione di Molfetta, che sarà coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Francesco Meraviglia di Pistoia.

COME ARRIVA IL PISA – 19 punti nelle ultime 10 partite con cinque successi, quattro pareggi e una sola sconfitta per i nerazzurri, reduci dalla vittoria casalinga di misura sulla Reggiana ottenuta grazie alla sesta rete in campionato di Marconi. Nel match con gli emiliani D’Angelo ha perso per squalifica Lisi, non convocato al pari degli infortunati Sibilli, Masucci e Masetti. Recuperati Belli e Mazzitelli. Subito a disposizione Beghetto che dovrebbe partite dalla panchina. Sulle corsie esterne spazio a Pisano e Birindelli. Ballottaggio tra Meroni e il rientrante Benedetti per affiancare Caracciolo al centro della difesa. Sulla trequarti si potrebbe rivedere dal primo minuto Soddimo.

COME ARRIVA IL FROSINONE – Otto giornate senza vittorie per la squadra di Nesta, in crisi di risultati da un mese e mezzo a questa parte. Dopo i due pareggi con Vicenza e Reggina è arrivato il quarto ko (3-1) sul campo della capolista Empoli. Già senza Ciano, il tecnico giallazzurro perde anche il secondo portiere Iacobucci, infortunatosi alla mano, e non potrà contare nemmeno su Iemmello, Brignola, Vitale, arrivati nelle ore finali del mercato. Ci saranno invece l’altro nuovo acquisto Vettorel e Millico, non al meglio ma comunque convocato. Parzyszek favorito su Novakovich per giocare come punta centrale del 4-3-2-1, supportato da Tribuzzi e Rodhen.