Serie B, playoff al via: oggi Cittadella-Brescia alle 18 e Venezia-Chievo Verona alle 21.05

Prenderà il via oggi la corsa verso l'ultimo pass utile per la promozione in Serie A. Con Cittadella-Brescia delle 18 e Venezia-Chievo Verona delle 21.05 si apre, infatti, il post-season della Serie B con i playoff. In corsa, oltre alla quattro squadre già citate che si affronteranno in gara secca, anche Monza e Lecce, rispettivamente terza e quarta classificata della stagione regolare, che entreranno in corsa dal turno successivo.

In semifinale i brianzoli si troveranno a confrontarsi, alla meglio dei due match in programma il 17 e il 20 maggio, con la vincente di Cittadella-Brescia, mentre i salentini con la formazione che la spunterà nel derby veneto.

Appuntamento, poi, il 23 e il 27 maggio con le finali di andata e ritorno che decreteranno la terza e ultima promossa in Serie A dopo Empoli e Salernitana.