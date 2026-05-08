Serie B, Reggiana-Sampdoria: Bisoli cerca il miracolo, la Samp ci crede

Reggiana e Sampdoria si affrontano nell’ultima giornata di campionato di Serie B, un match decisivo prima della seconda fase della stagione. La formazione di Pierpaolo Bisoli affronta l'ultima possibilità per centrare i playout: ai granata serve necessariamente una vittoria davanti ai propri tifosi per mantenere viva la speranza della salvezza. Dall'altra parte, la squadra di Attilio Lombardo arriva a Reggio Emilia con molta più tranquillità, avendo già blindato la permanenza nella categoria grazie alla vittoria nella scorsa giornata. Nonostante la salvezza raggiunta, i blucerchiati non potranno abbassare troppo la guardia: una vittoria offrirebbe infatti alla Samp un' ultima chance per agganciare le posizioni valide per i playoff. Il match d’andata si concluse 2-1 per i liguri, con un gol vittoria ottenuto proprio nei minuti finali della partita.

COME ARRIVA LA REGGIANA - I granata occupano attualmente l'ultima posizione in classifica a quota 34 punti, a pari merito con Spezia e Pescara. Un piazzamento figlio delle scarse performance dell'ultimo periodo: la Reggiana ha infatti ottenuto un solo risultato utile nelle ultime 10 partite, una striscia negativa che condanna la squadra ad arrivare a questa partita finale con un piede già in Serie C. Nonostante la situazione critica, esiste ancora una speranza matematica. Con una vittoria contro la Sampdoria e una serie di combinazioni favorevoli, ovvero le vittorie contemporanee di Spezia e Catanzaro, unite a una sconfitta di almeno una tra Empoli, Sudtirol o Entella, la formazione di Bisoli sarebbe incredibilmente ai playout. Tutto passerà dunque dai tre punti obbligatori davanti ai propri tifosi, in attesa di notizie dagli altri campi.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - I blucerchiati, grazie alla vittoria ottenuta nello scorso turno contro il Sudtirol, sono riusciti a blindare la salvezza matematica, mantenendo accesa anche una minima speranza di agganciare l'ultimo posto disponibile per i playoff. La Samp arriva infatti a questo turno finale occupando la 12ª posizione con 44 punti: un piazzamento solido costruito attraverso una serie di risultati utili, con una sola sconfitta nelle ultime sei partite, che le permette di scendere in campo senza il pensiero di rischiare i playout. D'altro canto, esiste ancora una possibilità per puntare all'ultimo treno playoff attraverso una serie di combinazioni particolari. La squadra di Lombardo entrerebbe matematicamente nella fase finale con una propria vittoria, a patto che si verifichino contemporaneamente la non vittoria di Avellino e Carrarese e le sconfitte di Cesena e Mantova.