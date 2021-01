Serie B, Reggina-Lecce: Baroni pronto a qualche sorpresa, Coda-Stepinski per Corini

Completata la sosta invernale, torna in campo la Serie B all'Oreste Granillo di Reggio Calabria con la sfida che ritorna tra Reggina e Lecce. Due momenti diametralmente opposti per entrambe le formazioni con nove punti di distacco in classifica da parte dei salentini. Prima della pausa, è arrivata la seconda sconfitta stagionale per il nuovo tecnico amaranto Marco Baroni ad Ascoli nonostante il vantaggio iniziale. Una sconfitta che ha interrotto la serie positiva mentre il mercato incalza, il club infatti ha dato il benservito a Kyle Lafferty ed ha accolto Micovschi e Nicolas in attesa anche dei giovani Tramoni e Delle Mura. Un ridimensionamento votato ai giovani per la seconda parte di campionato che comincia con la sfida al Lecce. La squadra di Eugenio Corini ha perso un po' di terreno dai primi due posti ma ha affrontato a viso aperto, pareggiando, le ultime due sfide contro Cittadella e Monza. I numeri e i nomi per tentare un nuovo salto in massima serie ci sono tutti e l'obiettivo è quello di portare a casa i tre punti anche da Reggio Calabria.

COME ARRIVA LA REGGINA - Potrebbe cambiare qualcosa nello schieramento di Marco Baroni in vista della sfida di questo pomeriggio, il tecnico recupera Menez ma perde Lorenzo Crisetig. L'ex Benevento sarà sostituito in mezzo al campo da uno tra Ricardo Faty e Francesco De Rose, parte leggermente favorito il francese nonostante la lunga assenza. Lo stesso Menez partirà dalla panchina insieme a Charpentier e Rivas, in avanti Denis con Folorunsho alle spalle. Difesa confermata con Loiacono e Cionek mentre in porta dovrebbe subito scoccare il momento di Nicolas visti i numerosi errori di Guarna e Plizzari.

COME ARRIVA IL LECCE - Qualche problema soprattutto in infermeria per i salentini che non cambiano il loro assetto e soprattutto la loro coppia d'attacco, Eugenio Corini infatti manderà in campo sia Massimo Coda che Mariusz Stepinski supportati da Mancosu vista l'assenza sia dell'ex Falco che di Pettinari. In mezzo al campo qualche dubbio, Majer convocato ma non al meglio e occasione per Listowski insieme a Henderson e Tachtsidis. In difesa parte leggermente favorito Marco Calderoni per ricoprire il ruolo di terzino mancino su Zuta mentre al centro la coppia formata dall'altro ex Lucioni con Dermaku.