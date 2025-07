Ufficiale Sambenedettese, arrivano Alfieri e Vesprini. E rinnova Candellori

vedi letture

Serie C

Oggi alle 18:01 Serie C

La Sambenedettese ha annunciato tre novità di mercato: l’arrivo di Alfieri dal Benevento e Vesprini dalla Reggina e il rinnovo di Candellori. Queste le note ufficiali del club neopromosso in Serie C:

“L’U.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Benevento il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista classe 2002 Vincenzo Alfieri, che ha firmato fino al 30 giugno 2027 con il club rossoblù: per lui già 𝟒𝟓 presenze, 𝟒 gol e 𝟔 assist in Serie C

L’U.S. Sambenedettese ufficializza di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Kevin Candellori, che ha firmato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2027 con la società rossoblù Per Candellori in totale 𝟔𝟓 presenze, 𝟓 gol e 𝟒 assist con la maglia della Samb: un altro tassello importante per un futuro luminoso da vivere insieme.

L’U.S. Sambenedettese ufficializza la firma del giovane difensore classe 2006 Riccardo Vesprini, che si lega alla società rossoblù fino al 30 giugno 2027: per lui nella passata stagione 𝟐𝟎 presenze e 𝟐 assist con la maglia della Reggina".